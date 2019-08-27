Джонсон ответил оппозиции: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь заявил о намерении вывести страну из ЕС 31 октября на фоне заявлений оппозиции помешать этим планам.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"Результат референдума необходимо уважать. Мы покинем ЕС 31 октября", - написал Джонсон в Twitter, добавив хештег #LeaveOct31.

The referendum result must be respected.



We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31 — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 27, 2019

Как известно, Джонсон последовательно выступает за выход из ЕС в конце октября независимо от того, удастся ли добиться изменений в соглашении с ЕС.

Сообщение Джонсона появилось через несколько минут после того, как стало известно о результатах встречи оппозиционных партий, которые договорились попробовать изменить законодательство, чтобы заставить Джонсона отложить Brexit без соглашения.

Напомним, Джонсон не хочет выплачивать ЕС все 43 миллиарда евро обязательств в случае "жесткого" выхода из блока.

Джонсон считает, что Британия должна заплатить только 10 млрд евро.