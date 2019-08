Джонсон ответил оппозиции: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь заявил о намерении вывести страну из ЕС 31 октября на фоне заявлений оппозиции помешать этим планам.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"Результат референдума необходимо уважать. Мы покинем ЕС 31 октября", - написал Джонсон в Twitter, добавив хештег #LeaveOct31.

The referendum result must be respected.



We will leave the EU on 31st October. #LeaveOct31