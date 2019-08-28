Стрілянина у Швеції: за два дні загинула вже друга жінка

На північному заході Стокгольма вночі 28 серпня сталася стрілянина, внаслідок якої загинула 18-річна жінка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Очевидці, які забили тривогу, кажуть, що чули дещо схоже на звук автоматичної зброї.

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Поліція розпочала попереднє розслідування вбивства і зранку в середу перебувала на місці події.

26 серпня у Мальме жінка загинула внаслідок стрілянини на вулиці. За даними ЗМІ, мішенню був її чоловік.