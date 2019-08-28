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Стрельба в Швеции: за два дня погибла уже вторая женщина

Среда, 28 августа 2019, 11:56

На северо-западе Стокгольма ночью 28 августа произошла стрельба, в результате которой погибла 18-летняя девушка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Очевидцы, которые забили тревогу, говорят, что слышали нечто похожее на звук автоматического оружия.

Полиция начала предварительное расследование убийства и утром в среду находилась на месте происшествия.

 

26 августа в Мальме женщина погибла в результате стрельбы на улице. По данным СМИ, мишенью был ее муж.

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