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У Швеції різко відповіли прем'єрці Норвегії на заяву після стрілянини під Осло

Вівторок, 13 серпня 2019, 15:05

Міністр енергетики та інформатики Швеції Андерс Ігеман порадив прем'єр-міністру Норвегії Ерні Сольберг "поглянути у дзеркало" перед тим, як заявляти, що Швеція є центром неонацистських угруповань у Скандинавії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після того, як 21-річний норвежець Філіп Мансгаус 10 серпня відкрив вогонь у мечеті неподалік Осло, Сольберг закликала до посилення співпраці зі Швецією у питанні боротьби з екстремізмом, заявивши, що багато людей приїжджають із сусідньої країни на заходи норвезьких неонацистів.

"Нам потрібна співпраця зі Швецією. Коли неонацисти йдуть по вулицях Норвегії, як у Фредрікстаді, так і в Крістіансанді, чути дуже багато шведської. Їхні неонацисти також намагаються організуватися в сусідніх країнах", - сказала Сольберг, цитує Аftenposten.

"У Швеції найбільші та найорганізованіші у Північному регіоні групи, пов'язані з цим. Ми бачили, що серед тих, хто виходив на демонстрації, були деякі місцеві мешканці та люди зі Швеції", - зазначила вона.

Заява норвезької прем'єрки спровокувала реакцію у Швеції.

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"Співпраця в боротьбі з екстремізмом між країнами безумовно важлива, але якщо ви взаємодієте з Партією прогресу і двічі призначаєте Сільві Лістахога міністром, то варто насамперед поглянути на себе в дзеркало", - написав міністр енергетики та інформатики Швеції у своєму Twitter.

Як відомо, права антиіммігрантська Партія прогресу є коаліційним партнером уряду Сольберг.

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