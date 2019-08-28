Італія: демократи назвали нову умову для формування уряду Конте

Віцепрем'єр-міністр нового італійського уряду повинен бути членом Демократичної партії, заявив 28 серпня заступник лідера політсили Андреа Орландо. Ця умова потенційно може відновити напругу в переговорах з владним рухом "5 зірок".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дві партії ведуть переговори про формування нового уряду після того, як минулого тижня стався крах попередньої коаліції між "5 зірками" та ультраправою "Лігою".

Відновлення на посаді прем'єр-міністра Джузеппе Конте є ключовим моментом, на якому наполягає "5 зірок". Цьому протистояли демократи, хоча згодом і сказали, що про вето на кандидатуру Конте не йдеться.

Зараз Демпартія роздратована, оскільки каже, що лідер "5 зірок" Луїджі Ді Майо бажає отримати посаду віцепрем'єр-міністра, незважаючи на її протидію.

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"Ді Майо - не проблема. Проблема полягає в тому, що якщо є прем'єр від "5 зірок", то справедливо, якщо його заступник буде від Демократичної партії", - написав Орландо у Twitter.

Обидві сторони повинні відзвітувати перед президентом Серджо Маттареллою в середу. Маттарелла повинен ухвалити рішення про наступні кроки – призначення дострокових виборів або формування нового уряду.