Италия: демократы выдвинули новое условие для формирования правительства Конте

Вице-премьер нового итальянского правительства должен быть членом Демократической партии, заявил 28 августа заместитель лидера политсилы Андреа Орландо. Это условие потенциально может восстановить напряжение в переговорах с "Движением 5 звезд".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Две партии ведут переговоры о формировании нового правительства после того, как на прошлой неделе произошел крах предыдущей коалиции между "5 звездами" и ультраправой "Лигой".

Восстановление в должности премьер-министра Джузеппе Конте является ключевым моментом, на котором настаивают "5 звезд". Этому противостояли демократы, хотя впоследствии и сказали, что о вето на кандидатуру Конте речь не идет.

Сейчас Демпартия раздражена, поскольку говорит, что лидер "5 звезд" Луиджи Ди Майо желает получить должность вице-премьера, несмотря на ее противодействие.

"Ди Майо - не проблема. Проблема заключается в том, что если есть премьер от "5 звезд", то справедливо, если его заместитель будет от Демократической партии", - написал Орландо в Twitter.

Обе стороны должны отчитаться перед президентом Серджо Маттареллой в среду. Маттарелла должен принять решение о следующих шагах - назначение досрочных выборов или формирование нового правительства.