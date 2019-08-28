В Італії очікують призначення нового прем'єра в середу ввечері

У Демократичній партії Італії очікують, що в середу ввечері буде названий новий прем'єр-міністр країни.

Про це заявив високопоставлений представник Демпартії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Демократична партія веде переговори з "Рухом 5 зірок" про формування нового уряду, щоб уникнути дострокових виборів, на яких фаворитом буде лідер крайньо правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні.

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"Сьогодні ввечері у нас буде ім'я призначеного прем'єр-міністра, після цього буде багато роботи. У нас ще довгий шлях", - заявив лідер парламентської групи ДП Граціано Делріо.

Новим прем'єр-міністром, найімовірніше, стане Джузеппе Конте, який минулого тижня подав у відставку з посади глави уряду. Кандидатуру прем'єра офіційно повинен запропонувати президент Серджо Маттарелла.

Маттарелла сьогодні закінчує дводенний раунд консультацій з політичними лідерами. Середа вважається крайнім терміном для укладення угоди між двома партіями.

Давши новий мандат Конте, президент дав би зрозуміти, що, на його думку, коаліція партій може працювати, навіть якщо сторони ще не вирішили всі свої розбіжності.

В іншому випадку Маттарелла повинен розпустити парламент, що призведе до дострокових виборів, які можуть відбутися в листопаді, і призначити тимчасовий уряд для підготовки голосування.

Демпартія і "Рух 5 зірок" хочуть відтіснити Сальвіні в опозицію, але обидві сторони до кінця не погодили розподіл посад в уряді.