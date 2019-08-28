В Италии ожидают назначение нового премьера в среду вечером

В Демократической партии Италии ожидают, что в среду вечером будет назван новый премьер-министр страны.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Демпартии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Демократическая партия ведет переговоры с "Движением 5 звезд" о формировании нового правительства, чтобы избежать досрочных выборов, на которых фаворитом будет лидер крайне правой партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Сегодня вечером у нас будет имя назначенного премьер-министра, после этого будет много работы. У нас еще долгий пут ", - заявил лидер парламентской группы ДП Грациано Делрио.

Новым премьер-министром, скорее всего, станет Джузеппе Конте, который на прошлой неделе подал в отставку с поста главы правительства. Кандидатуру премьера официально должен предложить президент Серджо Маттарелла.

Маттарелла сегодня заканчивает двухдневный раунд консультаций с политическими лидерами. Среда считается крайним сроком для заключения соглашения между двумя партиями.

Дав новый мандат Конте, президент дал бы понять, что, по его мнению, коалиция партий может работать, даже если стороны еще не решили все свои разногласия.

В противном случае Маттарелла должен распустить парламент, что приведет к досрочным выборам, которые могут состояться в ноябре, и назначить временное правительство для подготовки голосования.

Демпартия и "Движение 5 звезд" хотят оттеснить Сальвини в оппозицию, но обе стороны до конца не согласовали распределение должностей в правительстве.