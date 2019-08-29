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У Естонії 25-річчя виведення російських військ відзначать салютом

Четвер, 29 серпня 2019, 10:03

У суботу, 31 серпня, виповнюється 25 років з дня виведення російських військ з Естонії. З цієї нагоди в Таллінні влаштують феєрверк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ERR.

Салют розпочнеться о 21:10 в Губернаторському саду. Виведення російських військ в 1994 році вважається важливою перемогою естонської дипломатії в нових історичних умовах.

Останні російські військові частини покинули естонську територію 31 серпня 1994 року. Цьому передували напружені переговори, що завершилися підписанням 26 липня того ж року в Москві договору про виведення збройних сил РФ.

Свої підписи на документі поставили президент Естонії Леннарт Мері і російський лідер Борис Єльцин. На момент підписання договору до домовленого терміну виведення російських військових частин - 31 серпня 1994 року - залишався всього місяць і чотири дні.

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У липні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав провокаційним кроком повідомлення про проведення салюту в Москві 22 вересня.

Рейнсалу вважає, що в цей день відзначається 75-річчя повторної окупації Естонії, російська влада ж планує провести салют на честь 75-ї річниці "звільнення Таллінна від німецько-фашистських загарбників".

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