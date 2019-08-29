В Эстонии 25-летие вывода российских войск отметят салютом

В субботу, 31 августа, исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии. По этому случаю в Таллинне устроят фейерверк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ERR.

Салют начнется в 21:10 в Губернаторском саду. Вывод российских войск в 1994 году считается важной победой эстонской дипломатии в новых исторических условиях.

Последние российские военные части покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года. Этому предшествовали напряженные переговоры, завершившиеся подписанием 26 июля того же года в Москве договора о выводе вооруженных сил РФ.

Свои подписи на документе поставили президент Эстонии Леннарт Мери и российский лидер Борис Ельцин. На момент подписания договора до оговоренного срока вывода российских военных частей - 31 августа 1994 года - оставался всего месяц и четыре дня.

В июле министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом сообщение о проведении салюта в Москве 22 сентября.

Рейнсалу считает, что в этот день отмечается 75-летие повторной оккупации Эстонии, российские власти же планирует провести салют в честь 75-й годовщины "освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков".