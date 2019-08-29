Євродепутати ініціюють розслідування щодо уряду Джонсона

Депутати Європарламенту ініціюють офіційне розслідування щодо уряду Великої Британії на предмет порушення верховенства права через припинення роботи парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британське видання The Independent.

Євродепутати готують надзвичайний запит в Європейську комісію із закликом до дій, відповідно до статті 7 Договору ЄС, яка використовувалася для засудження таких країн, як Польща і Угорщина, за те, що їхні уряди підривають демократію або основні права.

Ініціатива вже отримала підтримку десятків членів Європарламенту від багатьох держав-членів, включаючи Францію, Нідерланди, Румунію, Іспанію і Данію.

Підписи під запитом збирають до наступного понеділка, і організатори кажуть, що нові підписанти додаються кожні кілька хвилин.

У документі йдеться, що призупинення урядом Сполученого Королівства роботи парламенту "буде мати ефект, який заважає парламенту виконувати свої законодавчі функції, забезпечуючи стримування і урівноваження виконавчої влади та, зокрема, обмежує дії парламенту щодо процесу Brexit".

Депутати Європарламенту запитують, чи знає Єврокомісія "про будь-які прецеденти, коли держава-член призупиняє роботу свого парламенту на такий тривалий термін або в такий важливий момент", і як комісія оцінює "відповідність Британії стандартам верховенства права ЄС, зокрема, щодо поваги фундаментальних цінностей , згаданих в статті 2 Договору ЄС".

Щоб ініціювати процедуру порушення, буде потрібно голосування більшістю в дві третини голосів євродепутатів, але Єврокомісія може почати розгляд без чіткого мандату Європарламенту, якщо вона вважає, що існує загроза верховенству закону.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.