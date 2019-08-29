Евродепутаты инициируют расследование против правительства Джонсона

Депутаты Европарламента инициируют официальное расследование в отношении правительства Великобритании на предмет нарушения верховенства права из-за прекращения работы парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Independent.

Евродепутаты готовят чрезвычайный запрос в Европейскую комиссию с призывом к действиям в соответствии со статьей 7 Договора ЕС, которая использовалась для осуждения таких стран, как Польша и Венгрия, за то, что их правительства подрывают демократию или основные права.

Инициатива уже получила поддержку десятков членов Европарламента от многих государств-членов, включая Францию, Нидерланды, Румынию, Испанию и Данию.

Подписи под запросом собирают до следующего понедельника, и организаторы говорят, что новые подписанты добавляются каждые несколько минут.

В документе говорится, что приостановление правительством Соединенного Королевства работы парламента "будет иметь эффект, который мешает парламенту выполнять свои законодательные функции, обеспечивая сдерживание и уравновешивания власти и, в частности, ограничивает действия парламента относительно процесса Brexit".

Депутаты Европарламента спрашивают, знает ли Еврокомиссия "о каких-либо прецедентах, когда государство-член приостанавливает работу своего парламента на такой длительный срок или в такой важный момент", и как комиссия оценивает "соответствие Британии стандартам верховенства права ЕС, в частности, уважения фундаментальных ценностей, упомянутых в статье 2 Договора ЕС ".

Чтобы инициировать процедуру нарушения, потребуется голосование большинством в две трети голосов евродепутатов, но Еврокомиссия может начать рассмотрение без четкого мандата Европарламента, если она считает, что существует угроза верховенству закона.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства.