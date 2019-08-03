Зеленский: встреча с Трампом планируется на сентябрь

Президент Владимир Зеленский заявил, что его визит в Вашингтон и встреча с президентом США Дональдом Трампом запланированы на сентябрь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Вашингтон возможен в августе.

Сфера безопасности станет ключевым вопросом повестки дня во время визита президента Зеленского в Вашингтон.

Как известно, Украина ожидает в этом году закупить у США крупную партию оружия.