Зеленский: встреча с Трампом планируется на сентябрь
Суббота, 3 августа 2019, 16:34
Президент Владимир Зеленский заявил, что его визит в Вашингтон и встреча с президентом США Дональдом Трампом запланированы на сентябрь.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал он.
Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Вашингтон возможен в августе.
Сфера безопасности станет ключевым вопросом повестки дня во время визита президента Зеленского в Вашингтон.
Как известно, Украина ожидает в этом году закупить у США крупную партию оружия.
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