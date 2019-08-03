Український посол звернувся до помічника Путіна у зв'язку з протестами в Москві

Протести в Москві показують, що "картковий будиночок" Кремля рано чи пізно впаде.

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба, повідомляє "Європейська правда".

Щерба звернувся до помічника президента РФ Владислава Суркова.

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"Пане Сурков, та обставина, що в столиці путінської держави "глибинний народ" починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч зі шкури вилізьте, а людині свобода все одно потрібна - і рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться", - написав дипломат у своєму Twitter.

3 серпня під час чергової акції в Москві з вимогою реєстрації незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи силовики затримали сотні осіб.