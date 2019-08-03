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Украинский посол обратился к помощнику Путина в связи с протестами в Москве

Суббота, 3 августа 2019, 17:53

Протесты в Москве показывают, что "карточный домик" Кремля рано или поздно упадет.

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба, сообщает "Европейская правда".

Щерба обратился к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

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"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", - написал он в своем Twitter.

3 августа во время очередной акции в Москве с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу силовики задержали сотни человек.

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