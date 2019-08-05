Кулеба спрогнозував рішення "Венеціанки" про статус депутатів РФ, обраних із голосами кримчан

Рада Європи навряд чи не визнає легітимність російських депутатів Державної думи РФ, обраних за багатомандатним округом, що включає анексовані Крим та Севастополь (тобто за партійними списками).

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Цензор.нет" заявив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, який вже місяць перебуває у статусі відкликаного посла.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.

За його словами, рішення відкласти затвердження "схвилювало низку гравців".

"Водночас тут є один нюанс. У Росії, як і у нас, є депутати, обрані за списками, і депутати, обрані за мажоритарними округами. Якщо стосовно мажоритарників, обраних в Криму, питань немає - ясно, що вони ніколи не будуть визнані легітимними, то не визнати легітимність російських депутатів, обраних якоюсь мікроскопічною часткою голосів в Криму, - це означає поставити половину російського парламенту в нелегітимне становище. І я наразі не уявляю ситуацію, за якої будь-хто в Раді Європи на це піде - делегітимізувати повністю половину російського парламенту", - сказав дипломат.

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Він пояснює, що неможливо прив’язати голоси за партію до конкретних депутатів.

"Тому що, умовно кажучи, половина списку обрана на території всієї Росії і там якась нуль цілих відсотка – це голоси кримчан. І ти не можеш прив’язати ці голоси до конкретних людей, бо це були голоси за партію. Я не бачу поки реального шансу, що Рада Європи піде на таке. Але з точки зору процедури і дипломатичної гри, безумовно, цей запит створює певні можливості. Я хочу, щоб було чітко зрозуміло: проблема не в тому, що російські депутати повернулися в ПАРЄ. Проблема в тому, як вони повернулися", - каже посол.

"Ми можемо використовувати аргумент про нелегітимність росіян, але це не повинно бути нашою самоціллю. Тому що наша самоціль – це не делегітимізувати російських політиків, обраних за партійними списками, а насамперед - захистити свій національний інтерес. А наш інтерес у чому? Повернення політв’язнів, зняття заборони на діяльність Меджлісу в Криму...", - додав він.