Кулеба спрогнозировал решение "Венецианки" о статусе депутатов РФ, избранных с голосами крымчан

Совет Европы вряд ли не признает легитимность российских депутатов Государственной думы РФ, избранных по многомандатному округу, который включает аннексированные Крым и Севастополь (то есть по партийным спискам).

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Цензор.нет" заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, который уже месяц как находится в статусе отозванного посла.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.

По его словам, решение отложить утверждение "взволновало ряд игроков".

"Вместе с тем тут есть один нюанс. В России есть, как и у нас, депутаты, избранные по спискам, и депутаты, избранные по мажоритарным округам. Если в отношении мажоритарщиков, избранных в Крыму, вопросов нет - ясно, что они никогда не будут признаны легитимными, то не признать легитимность российских депутатов, избранных какой-то микроскопической долей голосов в Крыму, - это значит поставить половину российского парламента в нелегитимное положение. И я пока не представляю ситуацию, при которой кто-либо в Совете Европы на это пойдет - делегитимизировать полностью половину российского парламента", - сказал дипломат.

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Он объясняет, что невозможно привязать голоса за партию к конкретным депутатам.

"Потому что, условно говоря, половина списка избрана на территории всей России и там какая-то ноль целых процента - это голоса крымчан. И ты не можешь привязать эти голоса к конкретным людям, потому что это были голоса за партию. Я не вижу пока реального шанса, что Совет Европы пойдет на такое. Но с точки зрения процедуры и дипломатической игры, безусловно, этот запрос создает определенные возможности. Я хочу, чтобы было четко и ясно: проблема не в том, что российские депутаты вернулись в ПАСЕ. Проблема в том, как они вернулись", - говорит посол.

"Мы можем использовать аргумент о нелегитимности россиян, но это не должно быть нашей самоцелью. Потому что наша самоцель - это не делегитимизировать российских политиков, избранных по партийным спискам, а прежде всего - защитить свой национальный интерес. А наш интерес в чем? Возвращение политзаключенных, снятие запрета на деятельность Меджлиса в Крыму", - добавил он.