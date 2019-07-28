Напруга з Іраном: другий військовий корабель Британії прибув у Перську затоку

Другий військовий корабель Королівського флоту Британії прибув до Перської затоки для захисту британських кораблів на тлі посиленої напруги в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Есмінець HMS Duncan буде працювати разом з фрегатом британського флоту HMS Montrose і союзниками США в Перській затоці. Він буде супроводжувати судна, що плавають під британським прапором через Ормузьку протоку.

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HMS Montrose вже супроводив 35 суден через протоку, повідомили у британському Міноборони. При цьому міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Велика Британія продовжує наполягати на дипломатичному розв’язанні напруженої ситуації.

HMS Duncan - есмінець типу 45. Королівський флот називає його "одним із найдосконаліших із коли-небудь побудованих військових кораблів".

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

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Напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії. Перед цим Іран збив американський дрон.

Президент Ірану раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

26 липня стало відомо, що Британія вирішила надсилати військовий корабель для супроводу всіх суден під британським прапором, які проходять через Ормузьку протоку.