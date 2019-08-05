Великобритания присоединяется к военной миссии США в Персидском заливе

В понедельник Великобритания заявила, что присоединяется к возглавляемой Соединенными Штатами миссии по безопасности на море в Персидском заливе для защиты торговых судов, проходящих через Ормузский пролив.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Читайте также США внесли в санкционный список главу МИД Ирана

"Великобритания полна решимости обеспечить защиту ее грузов от незаконных угроз, и поэтому мы сегодня присоединились к новой миссии по безопасности на море в Персидском заливе", - заявил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с США и другими в поиске международного решения проблем Ормузского пролива", - добавил он.

Великобритания уже направила эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Montrose в Персидский залив для сопровождения британских судов через пролив. Британские чиновники сообщили, что на данный момент 47 кораблей уже были сопровождены военными кораблями.

Читайте также Напряжение с Ираном: второй военный корабль Британии прибыл в Персидский залив

Как известно, в прошлом месяце Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод. Это произошло после того, как британцы арестовали близ Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии.

Британский источник в секторе безопасности заявил, что в центре внимания новой миссии будет защита безопасности судоходства, а Великобритания не будет присоединяться к американским санкциям против Ирана.