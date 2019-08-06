Літак з командою співачки Pink загорівся при посадці в Данії

Невеликий приватний літак з десятьма особами на борту загорівся під час посадки в аеропорту данського міста Орхус.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на видання The Copenhagen Post.

Зареєстрований у Німеччині літак Cessna прямував з Осло до Орхуса і загорівся під час приземлення. Всіх десятьох людей, які перебували на борту, евакуювали неушкодженими і поселили в готелі поблизу.

На борту перебували сім членів тур-команди американської співачки Pink і троє членів екіпажу. Сама співачка, в якої запланований концерт у данському місті Горсенс, мала летіти іншим літаком.

Літак спеціально найняли для перевезення команди Pink.

Пожежникам вдалося швидко ліквідувати пожежу на літаку. Причини загоряння наразі невідомі, їх з’ясовує слідство.

МЗС Данії зв’язалося з посольствами різних країн, оскільки в літаку були громадяни США, Австралії, Німеччини, Британії та Австрії.