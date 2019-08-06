Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании

Небольшой частный самолет с десятью людьми на борту загорелся при посадке в аэропорту датского города Орхус.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на издание The Copenhagen Post.

Зарегистрированный в Германии самолет Cessna следовал из Осло в Орхус и загорелся при приземлении. Всех десять человек, находившихся на борту, эвакуировали невредимыми и поселили в гостинице поблизости.

На борту находились семь членов тур-команды американской певицы Pink и трое членов экипажа. Сама певица, у которой запланирован концерт в датском городе Хорсенс, должна была лететь другим самолетом.

Самолет специально наняли для перевозки команды Pink.

Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар на самолете. Причины возгорания пока неизвестны, их выясняет следствие.

МИД Дании связался с посольствами разных стран, поскольку в самолете были граждане США, Австралии, Германии, Великобритании и Австрии.