У Єврокомісії перевірять суперечливий закон Італії про покарання за порятунок мігрантів

Європейська комісія перевірить, чи відповідає правилам ЄС новий італійський декрет щодо мігрантів, який передбачає величезні штрафи для рятувальних суден з біженцями.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Як повідомили у комісії, зараз в Брюсселі аналізують італійське законодавство на предмет того, чи сумісне воно з нормами ЄС. Якщо буде знайдено невідповідність, проти Італії можуть запустити штрафну процедуру.

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Окремо агентство ООН з питань біженців висловило занепокоєння тим, що новий італійський закон може загрожувати життю мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море.

Ухвалений парламентом Італії декрет підвищує максимальні штрафи для суден, які заходять в італійські води без дозволу, до 1 мільйона євро, тоді як раніше штраф був 50 тисяч євро.

Він також передбачає арешт капітанів, які ігнорують накази триматися подалі від італійських вод, і закликає військово-морські сили автоматично захоплювати їх човни.

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Міжнародна організація з міграції повідомила, що станом на неділю цьогоріч у Європу морем прибули 39 289 мігрантів і біженців. Це приблизно на 34% менше, ніж за той же період 2018 року.

При цьому 82% мігрантів прибули до Греції та Іспанії, у той час як кількість мігрантів, що прибувають до Італії, значно скоротилася — з 18 872 протягом перших семи місяців 2018 року до 3950 в цьому році.