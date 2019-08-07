В Еврокомиссии проверят противоречивый закон Италии о наказании за спасение мигрантов

Европейская комиссия проверит, соответствует ли правилам ЕС новый итальянский декрет в отношении мигрантов, предусматривающий огромные штрафы для спасательных судов с беженцами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Как сообщили в комиссии, сейчас в Брюсселе анализируют итальянское законодательство на предмет совместимости с нормами ЕС. Если будет найдено несоответствие, против Италии могут запустить штрафную процедуру.

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Отдельно агентство ООН по вопросам беженцев выразило обеспокоенность тем, что новый итальянский закон может угрожать жизни мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море.

Принятый парламентом Италии декрет повышает максимальные штрафы для судов, которые заходят в итальянские воды без разрешения, до 1 миллиона евро, тогда как ранее штраф был 50 тыс. евро.

Он также предусматривает арест капитанов, которые игнорируют приказы держаться подальше от итальянских вод, и призывает военно-морские силы автоматически захватывать их лодки.

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Международная организация по миграции сообщила, что на воскресенье в этом году в Европу морем прибыли 39 289 мигрантов и беженцев. Это примерно на 34% меньше, чем за тот же период 2018 года.

При этом 82% мигрантов прибыли в Грецию и Испанию, в то время как количество мигрантов, прибывающих в Италию, значительно сократилось - с 18 872 в течение первых семи месяцев 2018 году до 3950 в этом году.