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Український літак потрапив під ракетний обстріл у Лівії

Середа, 7 серпня 2019, 11:05

Міністерство закордонних справ України 7 серпня підтвердило інформацію про обстріл українського літака Іл-76 в аеропорту лівійського міста Місрата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Інтерфакс-Україна".

У МЗС, посилаючись на інформацію Державної авіаційної служби України, підтвердили, що 5 серпня о 00:17 за місцевим часом під час розвантаження український літак був пошкоджений унаслідок ракетної атаки на аеропорт.

"Унаслідок атаки була знищена хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені паспортні документи штурмана. Екіпаж судна у повному складі евакуювали у безпечне місце", - повідомили в МЗС.

Водночас дипломати уточнили, що літак виконував рейс із транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії та мав усі необхідні дозволи.

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"Департамент консульської служби МЗС і посольство України в Тунісі у взаємодії з експлуатантом судна вживають заходів консульського реагування: встановлення контакту з членами екіпажу літака, надання необхідної допомоги, документування штурмана, а також повернення громадян України на батьківщину", - розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

У Лівії з початку квітня загострилися бойові дії, у результаті яких вже загинули та отримали поранення сотні людей, зокрема цивільних. 

Країна була розділена між двома столицями після інтервенції НАТО на чолі з Францією в 2011 році, яка привела до смерті колишнього лідера Муаммара Каддафі.

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