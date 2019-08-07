Украинский самолет попал под ракетный обстрел в Ливии

Министерство иностранных дел Украины 7 августа подтвердило информацию об обстреле украинского самолета Ил-76 в аэропорту ливийского города Мисурата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Інтерфакс-Україна".

В МИД, ссылаясь на информацию Государственной авиационной службы Украины, подтвердили, что 5 августа в 00:17 по местному времени во время разгрузки украинский самолет был поврежден вследствие ракетной атаки на аэропорт.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе эвакуировали в безопасное место", - сообщили в МИД.

В то же время дипломаты уточнили, что самолет выполнял рейс по транспортировке гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и имел все необходимые разрешения.

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"Департамент консульской службы МИД и посольство Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна принимают меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказание необходимой помощи, документирование штурмана, а также возвращение граждан Украины на родину", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

В Ливии с начала апреля обострились боевые действия, в результате которых уже погибли и получили ранения сотни людей, в том числе гражданских.

Страна была разделена между двумя столицами после интервенции НАТО во главе с Францией в 2011 году, которая привела к смерти бывшего лидера Муаммара Каддафи.