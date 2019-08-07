Верховний суд Італії дозволив вилучити 49 млн євро партії "Ліга" через корупцію

Верховний апеляційний суд Італії підтвердив конфіскацію близько 49 мільйонів євро активів ультраправої владної партії "Ліга" після того, як екскерівники політичної сили були засуджені за шахрайство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд у Римі у вівторок постановив, що у справі екслідера "Ліги" Умберто Боссі та колишнього скарбника партії Франческо Белсото збіг термін позовної давності, але конфіскація коштів залишається в силі.

Згідно з постановою суду у Генуї від вересня 2018 року, "Ліга" повинна повернути 49 мільйонів євро розстрочкою протягом 75 років.

Боссі та Белсото оскаржували засудження за те, що вони шляхом шахрайства отримали велику суму із бюджету на вибори тодішньої "Ліги Півночі" у період 2008-2010 років.

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Магістрати розслідують, чи не були кошти незаконно переміщені за кордон після початкових вироків з метою уникнути їхнього виявлення, що нинішній лідер партії, віцепрем'єр та голова МВС Маттео Сальвіні завжди заперечував.

Цьогоріч було відкрито окреме розслідування щодо можливої ​​міжнародної корупції після повідомлення ЗМІ про те, що партія хотіла отримати мільйони євро за допомогою таємної нафтової угоди з росіянами.