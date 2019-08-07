Верховный суд Италии позволил изъять 49 млн евро партии "Лига" из-за коррупции

Верховный апелляционный суд Италии подтвердил конфискацию около 49 млн евро активов ультраправой правящей партии "Лига" после того, как экс-руководители политической силы были осуждены за мошенничество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд в Риме во вторник постановил, что в деле экс-лидера "Лиги" Умберто Босси и бывшего казначея партии Франческо Белсото истек срок исковой давности, но конфискация средств остается в силе.

Согласно постановлению суда в Генуе от сентября 2018 года, "Лига" должна вернуть 49 млн евро рассрочкой в ​​течение 75 лет.

Босси и Белсото оспаривали осуждение за то, что они путем мошенничества получили большую сумму из бюджета на выборы тогдашней "Лиги Севера" в период 2008-2010 годов.

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Магистраты расследуют, не были ли средства незаконно перемещены за границу после начальных приговоров с целью избежать их обнаружения, что нынешний лидер партии, вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини всегда отрицал.

В этом году было открыто отдельное расследование возможной международной коррупции после сообщения СМИ о том, что партия хотела получить миллионы евро с помощью тайной нефтяной сделки с россиянами.