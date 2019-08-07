У Литві визначилися з кандидатом у єврокомісари

Президент Литви Гітанас Науседа, лідер Литовського союзу селян і зелених Рамунас Карбаускіс і прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс домовилися висунути міністра економіки Віргініюса Сінкявічюса в єврокомісари.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Після зустрічі зі Сінкявічюсом Науседа підтвердив, що ця домовленість була досягнута ще минулого тижня.

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Поки що Литва офіційно не представила кандидата в єврокомісари. Рішення не прийняли ні уряд, ні парламент. Проте фракція "селян" в парламенті висловила підтримку Сінкявічюсу.

6 серпня в Брюсселі відбулася неформальна зустріч Сінкявічюса з майбутньою головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

28-річний Сінкявічюс зараз обіймає пост міністра економіки та інновацій. Він навчався в Аберіствітському університеті в Уельсі на спеціальності економіка і міжнародні відносини. Ступінь магістра отримав в Маастрихтському університеті.