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В Литве определились с кандидатом в еврокомиссары

Среда, 7 августа 2019, 14:07

Президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и премьер-министр Саулюс Сквернялис договорились выдвинуть министра экономики Виргиниюса Синкявичюса в еврокомиссары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

После встречи с Синкявичюсом Науседа подтвердил, что эта договоренность была достигнута еще на прошлой неделе.

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Пока Литва официально не представила кандидата в еврокомиссары. Решение не приняли ни правительство, ни парламент. Однако фракция "крестьян" в парламенте выразила поддержку Синкявичюсу.

6 августа в Брюсселе состоялась неформальная встреча Синкявичюса с будущей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

28-летний Синкявичюс сейчас занимает пост министра экономики и инноваций. Он учился в Абериствитском университете в Уэльсе, где изучал экономику и международные отношения. Степень магистра получил в Маастрихтском университете.

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