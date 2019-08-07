Германия приостановила использование своих самых современных боевых вертолетов

Из соображений безопасности федеральные Вооруженные силы Германии приостановили всю летную и учебную деятельность современного боевого вертолета Tiger.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Производитель вертолета ранее выпустил предупреждение ввиду того, что важный компонент для управления винтом Tiger может иметь материальный дефект и вызвать аварию. Теперь все вертолеты должны быть проверены.

Сейчас Tiger является самым современным боевым вертолетом в бундесвере.

Бундесвер установил, что потенциально дефектный компонент установлен не только в Tiger , но и в транспортном вертолете NH90 и учебном EC135.

Так называемое заземление флота имеет значительные последствия для летной подготовки пилотов Бундесвера. В настоящее время Tiger не используются за границей, последний раз их использовали в миссии ООН в Мали.

Ранее СМИ сообщали, что немецкие ВВС не соответствуют минимальным требованиям НАТО по обучению пилотов, поскольку у них недостаточно рабочих самолетов.