На сході Іспанії очікують екстремальну спеку: подекуди 42°C

Іспанське метеорологічне агентство попередило про вкрай високі температури в п'ятницю у більшій частині східної Іспанії: від Каталонії на півночі до Мурсії на півдні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Температура може перевищувати 40°C в п'ятницю і навіть досягати 42°C в деяких частинах регіону Валенсія.

Читайте також Європейська погодна служба назвала цьогорічний липень найспекотнішим в історії

У провінції Валенсія оголосили червоне попередження через очікувані екстремальні температури.

Ще 14 попереджень про спекотну погоду оголосили для Малаги, Альмерії, Арагону, Альбасете, Каталонії та Аліканте.

Оранжевий рівень тривоги дійсний для деяких районів Майорки, Ібіци та Форментери на Балеарських островах.

Тим часом на північному заході погодна ситуація протилежна. Для прибережних районів Галісії оголосили попередження про сильні вітри та проливні дощі.

Як повідомлялося, спека в Нідерландах спричинила на 400 смертей більше, ніж у звичайний літній тиждень.