На востоке Испании ожидается экстремальная жара: местами 42°C

Испанское метеорологическое агентство предупредило о крайне высоких температурах в пятницу на большей части восточной Испании от Каталонии на севере до Мурсии на юге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Температура может превышать 40°C в пятницу и даже достигать 42°C в некоторых частях региона Валенсия.

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В провинции Валенсия объявили красное предупреждение из-за ожидаемых экстремальных температур.

Еще 14 предупреждений о жаркой погоде объявили для Малаги, Альмерии, Арагона, Альбасете, Каталонии и Аликанте.

Оранжевый уровень тревоги действителен для некоторых районов Майорки, Ибицы и Форментеры на Балеарских островах.

Между тем на северо-западе погодная ситуация – противоположная. Для прибрежных районов Галисии объявили предупреждение о сильных ветрах и проливных дождях.

Как сообщалось, жара в Нидерландах вызвала на 400 смертей больше, чем в обычную летнюю неделю.