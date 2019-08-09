В Словении возник скандал из-за "сельского дозора" на границе с Хорватией

Министерство внутренних дел Словении, реагируя на письмо правозащитников, выступило против деятельности так называемого "Сельского дозора" - парамилитарних организаций, которые начали патрулирование в регионе Бела Краина на границе Словении и Хорватии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVslo.

Активисты упомянули о "Штирийской гвардии" и "Сельском дозоре", которые заявляют, что противодействуют пересечению границы нелегалами.

"Правительство и полиция знакомы с конституционным правом человека на объединение, но только в той мере, в которой такое объединение не вмешивается в задачи, которые могут выполнять только официальные органы, либо деятельность лиц в рамках таких объединений не представляет собой планирование, подготовку, организацию или совершение правонарушений", - заявили в МВД.

Министерство пообещало следить за всеми подобными объединениями и принимать меры в случае необходимости. В МВД отметили, что в рамках закона для защиты государственной границы полицейские могут пользоваться помощью граждан, однако "что касается так называемых сельских дозорных, то мы не можем говорить о таком сотрудничестве".

"Сельский дозор" MMC RTV SLO

Летом Словения разместила больше полиции и армии на "зеленой" границе с Хорватией после увеличения потока мигрантов.

В этом году в Словении арестовали 5000 нелегальных мигрантов, половину из которых вернули в Хорватию, а также задержали около 130 торговцев людьми.

Границу между Словенией и Италией с 1 июля начали контролировать смешанные словенско-итальянские полицейские патрули.

Позже Любляна прислала армию на границу с Италией для помощи полиции в противодействии нелегальной миграции.