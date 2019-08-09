Сенат Италии решит, когда провести голосование за недоверие правительству

Председатели политических групп в Сенате Италии встретятся в понедельник, чтобы установить дату проведения вотума недоверия правительству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правая "Лига", которая входит в коалицию с "Движением 5 звезд", подала ходатайство о недоверии правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, который не относится ни к одной партии, но близок к "Движению 5 звезд".

Глава "Лиги" Сальвини надеется, что этот шаг приведет к досрочным выборам и его премьерству.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в четверг, что Сальвини должен объяснить итальянцам, почему он хочет отставки коалиционного правительства.

Напряженность между коалиционными партнерами, ультраправой "Лигой" и "Движением 5 звезд", усилилась из-за разногласий по ряду вопросов.

Последний камень преткновения - отклонения в Сенате призыва "Движения 5 звезд" прекратить строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином, которое поддерживает "Лига".

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