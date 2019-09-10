Джонсон: можете зв’язати мені руки, але я не відкладатиму Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вимагатиме від ЄС продовження терміну дії Brexit, попри те, що парламент прийняв відповідний законопроєкт.

Про це Джонсон сказав депутатам в останній день роботи парламенту перед 5-тижневою паузою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Цей уряд буде продовжувати переговори щодо угоди, одночасно готуючись вийти без неї", - заявив Джонсон.

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Лідери ЄС неодноразово заявляли, що не отримували конкретних пропозицій напередодні саміту 17-18 жовтня, на якому Джонсон сподівається укласти угоду.

"Я поїду на цей вирішальний саміт 17 жовтня, і незалежно від того, скільки способів придумає цей парламент, щоб зв'язати мені руки, я буду прагнути до досягнення угоди в національних інтересах...Цей уряд не буде більше відкладати Brexit", - сказав він.

Парламент Британії 9 вересня вдруге відхилив пропозицію Джонсона про проведення позачергових виборів.

У ніч на вівторок роботу британського парламенту було офіційно призупинено. Депутати відновлять роботу 14 жовтня, тобто за два тижні до Brexit.

У понеділок набув чинності схвалений минулого тижня закон, який має завадити Джонсону вивести країну з Євросоюзу без угоди.

Новий закон передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.