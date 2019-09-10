Джонсон: можете связать мне руки, но я не буду откладывать Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет требовать от ЕС продления срока действия Brexit, несмотря на то, что парламент принял соответствующий законопроект.

Об этом Джонсон сказал депутатам в последний день работы парламента перед 5-недельной паузой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это правительство будет продолжать переговоры по соглашению, одновременно готовясь выйти без него", - заявил Джонсон.

Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что не получали конкретных предложений накануне саммита 17-18 октября, на котором Джонсон надеется заключить соглашение.

"Я поеду на этот решающий саммит 17 октября, и независимо от того, сколько способов придумает этот парламент, чтобы связать мне руки, я буду стремиться к достижению соглашения в национальных интересах... Это правительство больше не будет откладывать Brexit", - сказал он.

Парламент Великобритании 9 сентября во второй раз отклонил предложение Джонсона о проведении внеочередных выборов.

В ночь на вторник работа британского парламента была официально приостановлена. Депутаты возобновят работу 14 октября, т.е. за две недели до Brexit.

В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который должен помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения.

Новый закон предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.