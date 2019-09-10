Британія повинна буде запропонувати єврокомісара в разі відтермінування Brexit

Велика Британія повинна буде запропонувати кандидатуру європейського комісара, якщо отримає чергове продовження терміну Brexit від ЄС.

Про це заявила обрана президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Британія не подавала кандидатуру в нову Єврокомісію, оскільки британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що в цьому немає потреби, тому що країна виходить з ЄС 31 жовтня.

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Але це було до того, як парламент Британії проголосував закон, який змушує Джонсона попросити про відтермінування, якщо до 19 жовтня не буде укладено угоду про Brexit.

Фон дер Ляєн заявила, що Британії доведеться запропонувати єврокомісара, якщо країна все ще буде членом блоку, коли нова комісія почне працювати 1 листопада.

"Якби Британія попросить про відтермінування, і якщо воно буде надано, то згідно з правилами договору, мав би бути призначений комісар, і ця особа отримає портфель", - сказала вона.

Джонсон сьогодні заявив, що не вимагатиме від ЄС продовження терміну дії Brexit, попри те, що парламент прийняв відповідний законопроєкт.

У понеділок набув чинності схвалений минулого тижня закон, який має завадити Джонсону вивести країну з Євросоюзу без угоди.