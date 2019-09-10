Британия должна будет предложить еврокомиссара в случае отсрочки Brexit

Великобритания должна будет предложить кандидатуру европейского комиссара, если получит очередное продление срока Brexit от ЕС.

Об этом заявила избранная президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Британия не подавала кандидатуру в новую Еврокомиссию, поскольку британский премьер Борис Джонсон заявил, что в этом нет необходимости, потому что страна выходит из ЕС 31 октября.

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Но это было до того, как парламент Великобритании проголосовал за закон, обязывающий Джонсона попросить об отсрочке, если до 19 октября не будет заключено соглашения о Brexit.

Фон дер Ляйен заявила, что Британии придется предложить еврокомиссара, если страна все еще будет членом блока, когда новая комиссия начнет работать 1 ноября.

"Если Британия попросит об отсрочке, и если она будет предоставлена, то согласно правилам договора, должен быть назначен комиссар, и это лицо получит портфель", - сказала она.

Джонсон сегодня заявил, что не будет требовать от ЕС продления срока действия Brexit, несмотря на то, что парламент принял соответствующий законопроект.

В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который должен помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения.