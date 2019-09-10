Президент Чехии пообещал русинам обсудить их вопросы с Зеленским

Президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, которые добиваются автономии в составе Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Прием был символически приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора: 10 сентября 1919 года этим международным соглашением подтверждалось присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси - ныне территории Закарпатья.

Президент Чехии согласился выступить "посредником между Киевом и закарпатскими русинами", которые, по их словам, требуют своего официального признания как отдельного народа и статуса автономии для своей территории. Земан пообещал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент подчеркнул, что изменение системы централизации - исключительно внутреннее дело Украины.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая на вопрос издания Deník N, сказал, что активисты, которые выступают от имени русинов, "занимаются не только своей культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией нашей страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России".

"Русинский вопрос - это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего на Закарпатье", - считает дипломат. При этом глава украинского диппредставительства отказался комментировать факт встречи с русинской делегацией президента Чехии.

В составе делегации был и священник Дмитрий Сидор, который ранее получил условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины. СМИ писали, что деятельность Дмитрия Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации на Закарпатье.

В составе группы, прибывшей в Пражский Град, были Михаил Тяско и Васил Джуган - предприниматели, которые давно проживают в Чешской Республике и поддерживают достаточно тесные контакты с президентом страны. Оба бизнесмена входили в предвыборный штаб Милоша Земана и сопровождали его в поездке в Россию. В составе делегации также была Татьяна Поп, которая в прошлом году утверждала, что поддержать русинов готово и чешское правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем.

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Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек так прокомментировал итоги встречи: "Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова - лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которую они предполагают - целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс президент не будет вмешиваться".

То, что русинский вопрос может появиться в повестке переговоров между лидерами Чехии и Украины, не отрицает и Иржи Овчачек: "В случае встречи с президентом Украины Зеленским тема русинов, разумеется, будет поднята. Чешская Республика связана с ними исторически".