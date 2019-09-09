У Чехії хочуть вибачень від міністра РФ за слова про "гауляйтера"

Голова чеської опозиційної Громадянської демократичної партії (ODS) Петр Фіала закликав міністра закордонних справ викликати російського посла для надання пояснень з приводу заяви міністра культури РФ Владіміра Мединського про голову районної адміністрації Праги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Очільник російського Мінкульту, коментуючи ситуацію, що склалася навколо пам'ятника радянському маршалу Конєву, назвав "гауляйтером районного масштабу" старосту району Прага-6 Ондржея Колара.

Коли нещодавно монумент вчергове облили фарбою, Колар закрив його захисним екраном і виступив за те, щоб посольство Росії забрало його на свою територію. Нині пам'ятник знову відкрили, нанісши "антивандальне" покриття.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек вже закликав Мединського вибачитися за свої слова. Петр Фіала підкреслив, що "великій державі слід розмовляти з нами з повагою, як це годиться робити з незалежною країною".

Колар, який став об'єктом нападок російського міністра, відмовився коментувати ситуацію, сказавши, що це питання належить до компетенції МЗС. Мединського розкритикував також віцепрем'єр Ян Гамачек.

Водночас дочка Івана Конєва Наталія заявила, що "поки чехи гризуться через трактування власної історії, у нас виникла ідея перевезти в Росію і празький пам'ятник", нагадавши, що 1987 року пам'ятник маршалу був перевезений з Кракова в Кіров.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан виступив проти перенесення пам'ятника: "Ті, хто воює зі статуями, боягузливі, адже статуя не може оборонятися. Я б радив залишити пам'ятник на місці і не ставити себе в незручне становище через незнання історії".

Пам’ятник Івану Конєву регулярно стає об'єктом атак – обписували і обливали фарбою його вже декілька разів. Це пов’язано з біографією маршала - після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання 1956 року, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році.

Традиційно цей монумент обливають фарбою напередодні річниці радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.