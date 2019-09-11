ЄСПЛ проведе слухання у рамках справи проти Росії щодо Криму

11 вересня Велика палата Європейського суду з прав людини почне слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Слухання розпочнуться о 9.15 ранку (за місцевим часом).

Початкова заява України була подана 13 березня 2014 року. Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід’ємною частиною України.

Україна посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, уряд-заявник стверджує, що існувала адміністративна практика вбивств українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів і цивільних осіб, яку було можливо приписати Російській Федерації.

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Нагадаємо, в лютому Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про перенесення на невизначений наразі термін публічних слухань у "кримській" скарзі України проти Росії. Про це стало відомо незадовго до лютневого засідання, тож рішення про таке перенесення у настільки короткий час було безпрецедентним.

За скаргою суд повинен розглянути питання про те, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи РФ.

Детальніше про справу читайте у інтерв’ю: "Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ – чи контролювала Росія Крим ще до анексії".