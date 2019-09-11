ЕСПЧ проведет слушания в рамках дела против России по Крыму
11 сентября Большая палата Европейского суда по правам человека начнет слушание по делу "Украина против России" по Крыму.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Слушания начнутся в 9.15 утра.
Первоначальное заявление Украины было подано 13 марта 2014 года. Правительство Украины утверждает, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.
Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.
Напомним, в феврале Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на неопределенный срок публичных слушаний по "крымской" жалобе Украины против России. Об этом стало известно незадолго до февральского заседания, поэтому решение о таком переносе в столь короткое время было беспрецедентным.
Суд должен рассмотреть вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Госдумы РФ.
Подробнее о деле читайте в интервью: "Ключевой вопрос, на который ответит ЕСПЧ - контролировала ли Россия Крым еще до аннексии".