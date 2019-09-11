Перше рішення ЄСПЛ щодо Криму очікується за 6-12 місяців – урядовий уповноважений

У період від півроку до року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), як очікується, ухвалить перше рішення у справі "Україна проти Росії".

Про це заявив урядовий уповноважений Іван Ліщина після завершення слухань в ЄСПЛ, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"Можна сподіватися, що протягом шести-дванадцяти місяців буде рішення Суду щодо прийнятності нашої скарги по Криму", - спрогнозував він. Це рішення визначить, чи має ЄСПЛ право розглядати скаргу по суті, оскільки Росія це категорично заперечує.

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Терміни розгляду справи по суті Ліщина прогнозувати не став.

Також уповноважений України повідомив, що наступна скарга України проти Росії, яка буде розглядатися у ЄСПЛ, стосується порушень прав людини на Донбасі. В жовтні вже новий уряд має подати матеріали, їх підготовка ведеться.

Як відомо, Ліщину, який є урядовим уповноваженим і заступником міністра юстиції, мають звільнити ближчим часом у рамках зміни уряду. Інші заступники міністра вже звільнені.

Нагадаємо, на слуханнях у Європейському суді з прав людини Україна доводить, що Росія здійснює повний контроль за Кримом з лютого 2014 року і відтоді несе всю відповідальність за порушення прав людини на півострові.