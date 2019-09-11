Первое решение ЕСПЧ по Крыму ожидается через 6-12 месяцев – правительственный уполномоченный

В период от полугода до года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), как ожидается, примет первое решение по делу "Украина против России"

Об этом заявил правительственный уполномоченный Иван Лищина после завершения слушаний в ЕСПЧ, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Можно надеяться, что в течение шести-двенадцати месяцев будет решение суда о приемлемости нашей жалобы по Крыму", - спрогнозировал он. Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу, поскольку Россия это категорически отрицает.

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Сроки рассмотрения дела по существу Лищина прогнозировать не стал.

Также уполномоченный Украины сообщил, что следующая жалоба Украины против России, которая будет рассматриваться в ЕСПЧ, касается нарушений прав человека на Донбассе. В октябре уже новое правительство должно представить материалы, их подготовка ведется.

Как известно, Лищину который является правительственным уполномоченным и заместителем министра юстиции, должны освободить от должности в рамках смены правительства. Другие заместители министра уже уволены.