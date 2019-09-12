У Празі вирішили перенести скандальний пам'ятник Конєву

12 вересня рада району чеської столиці Прага-6 вирішила долю пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву: за підсумками таємного голосування депутати вирішили перенести пам'ятник, а на його місці встановити статую на честь визволителів Праги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

Члени ради вирішили знайти "нове гідне місце" пам'ятнику. Дискусія про майбутнє монумента тривала більше трьох з половиною годин. Її супроводжували виступи прихильників збереження пам'ятника на колишньому місці.

Нагадаємо, коли нещодавно монумент вчергове облили фарбою, староста району Прага-6 Ондржей Колар виступив за те, щоб посольство Росії забрало його на свою територію.

11 вересня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву про суперечку щодо момументу, в якій звинуватило деяких чеських політиків у розпалюванні "війни" проти радянських символів.

У МЗС Чехії звертали увагу, що пам'ятник не є військовим похованням, які підлягають під дію міжурядового договору між ЧР і РФ про взаємну охорону військових могил, і на нього не поширюються інший захист в рамках міжнародного права. Він перебуває повністю у веденні органів місцевого самоврядування. Згідно з Конституцією Чеської республіки, держава може втручатися в діяльність територіальних органів самоврядування тільки при порушенні закону.

Пам’ятник Івану Конєву регулярно стає об'єктом атак – обписували і обливали фарбою його вже декілька разів. Це пов’язано з біографією маршала - після присутності на декількох фронтах у роки Другої світової війни Іван Конєв був залучений до придушення угорського повстання 1956 року, а також був присутній у Берліні на час будівництва Берлінської стіни в 1961 році.

Традиційно цей монумент обливають фарбою напередодні річниці радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.