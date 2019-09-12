В Праге решили перенести скандальный памятник Коневу

12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решил судьбу памятника советскому маршалу Ивану Коневу: по итогам тайного голосования депутаты решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Члены совета решили найти "новое достойное место" памятнику. Дискуссия о будущем монумента длилась более трех с половиной часов. Ее сопровождали выступления сторонников сохранения памятника на прежнем месте.

Напомним, когда недавно монумент в очередной раз облили краской, староста района Прага-6 Ондржей Колар выступил за то, чтобы посольство России забрало его на свою территорию.

11 сентября Министерство иностранных дел России обнародовало заявление о споре относительно момумента, в котором обвинило некоторых чешских политиков в разжигании "войны" против советских символов.

В МИД Чехии обращали внимание, что памятник не является военным захоронением, подпадающих под действие межправительственного договора между ЧР и РФ о взаимной охране военных могил, и на него не распространяется другая защита в рамках международного права. Он находится полностью в ведении органов местного самоуправления. Согласно Конституции Чешской республики, государство может вмешиваться в деятельность территориальных органов самоуправления только при нарушении закона.

Напомним, памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - обписывали и обливали краской его уже несколько раз. Это связано с его биографией - после присутствия на нескольких фронтах в годы Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания в 1956 году, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.

Традиционно этот монумент обливают краской в ​​канун годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.