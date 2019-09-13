Литва предложила отменить церемонию к 70-летию ПАСЕ из-за возвращения РФ
Делегация Литвы в Совете Европы предложила отменить проведение торжественной церемонии по случаю 70-летия создания организации из-за возвращения России в ПАСЕ.
Как сообщает "Европейская правда", письмо литовской делегации опубликовал в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
Церемония к 70-летию организации должна была состояться в Ассамблее в июне этого года, но ее решили перенести из-за жарких дебатов по случаю возвращения российской делегации в ПАСЕ. Празднование перенесли на следующую сессию, которая откроется в начале октября.
Глава литовской делегации Альгирдас Буткявичюс в своем письме отметил, что с июня проблемы и напряженность в ПАСЕ никуда не делись и только усилились.
"Поэтому в этом контексте чествование Совета Европы как успешной истории будет выглядеть как издевательство на фоне реальных достижений и провалов организации", - говорится в письме.
Как известно, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.
Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.