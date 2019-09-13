В Чехии сняли уголовные обвинения с премьер-министра

Государственный прокурор Праги остановил уголовное расследование в отношении премьер-министра Андрея Бабиша, членов его семьи и других лиц.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Расследование по обвинению в мошенничестве, связанном с субсидиями Европейского Союза, стало главной проблемой для политической карьеры Бабиша. Он отрицал, что совершил какие-либо правонарушения.

Читайте также В Чехии решили остановить преследование премьера по делу махинаций со средствами ЕС – СМИ

Расследование стало основной причиной, почему ряд чешских политических партий отказались сотрудничать с партией власти ANO Бабиша. Он управляет правительством меньшинства вместе с левоцентристскими социал-демократами. Они должны опираться на голоса Коммунистической партии, чтобы получить большинство в парламенте.

Дело против Бабиша, миллиардера, владеющего химической, пищевой, сельскохозяйственной и медиагруппой Agrofert, касалось субсидии в 2 миллиона евро, которую десять лет назад ЕС выделил на строительство конференц-центра Stork's Nest за пределами Праги.

Полиция заявила, что Бабиш передал право собственности на компании своей жене и другим родственникам, чтобы она соответствовала условиям финансирования, предназначенных для малых предприятий.

Читайте также Земан обострил правительственный кризис в Чехии

"Сбор доказательств позволил сделать вывод о том, что "Гнездо аиста" (название конференц-центра) соответствует определению малого и среднего бизнеса", - заявил прокурор Мартин Эразмо.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.