Посол ЄС закликав блок посилити співпрацю з РФ у низці сфер - ЗМІ

Посол ЄС у Москві Маркус Едерер закликав до розширення взаємодії з Росією у таких галузях, як мобільний зв’язок 5G та захист персональних даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Едерер закликає "прагматично" рухатися до "посиленої координації" з Росією задля боротьби з "євразійською конкуренцією", оскільки вплив Китаю в цьому регіоні зростає, йдеться у внутрішній дипломатичній записці ЄС, написаній ним.

Едерер стверджує, що його ідеї можуть бути реалізовані "без будь-якого всебічного політичного партнерства".

"ЄС може втратити все, ігноруючи тектонічні стратегічні зрушення в Євразії", - йдеться в документі, датованому 3 вересня і адресованому директору з Азіатсько-Тихоокеанському регіону Європейської служби зовнішніх дій, а також керуючому служби щодо Європи і Центральної Азії.

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"Вибіркова співпраця не тільки з Китаєм, але і з Росією, - необхідна умова бути частиною гри".

Едерер - один із найвищих послів ЄС - каже, що ідеї є відповіддю на прохання до його делегації проконсультуватися із "зацікавленими сторонами ЄС" та повідомити про те, як взаємодіяти з Росією, "враховуючи політичне середовище, але також природне значення Росії для зв'язку між ЄС та Азією".

Дипломати кажуть, що доповідь ще не обговорювалася. У документі пропонується п'ять сфер співпраці з РФ - Арктика, цифрові технології, Євразійський економічний союз, регіональна інфраструктура та спільна політика "Північного виміру" між ЄС, Росією, Норвегією та Ісландією - для "ефективної взаємодії з конкретних, технічних питань" з Росією.

Мета полягає в тому, щоб створити "основу для обміну з Росією в інтересах ЄС" за участю європейських бізнесменів і представників комісій парламенту.





У Росії існують "можливості" для таких європейських компаній, як Nokia та Ericsson, йдеться у документі. Зазначається, що китайський Huawei "збільшує свою популярність на російському ринку телекомунікацій", орендуючи великі потужності в російських центрах обробки даних та підписуючи угоду про розвиток 5G з російською МТС.

Члени ЄС Польща, Литва, Латвія та Естонія - які мають кордон з російською територією - незадоволені прогресом у переговорах з Москвою щодо координації розподілу частот для мереж 5G, додається в документі. Едерер каже, що Росія зацікавлена ​​в "обміні думками" з ЄС щодо "конфіденційності в цифровому світі".

У доповіді підкреслюється попит у Росії на товари компаній ЄС, наприклад, рухомий склад для нових швидкісних залізничних ліній, де китайські корпорації будуть конкурувати з такими підприємствами ЄС, як Alstom та Siemens.

Едерер також звертає увагу на потенційні можливості для компаній ЄС в Арктиці, зазначаючи, що російські енергетичні компанії "Новатек" і "Росатом" будуть великими інвесторами в морські портові потужності, транспортні потужності, термінали СПГ тощо".