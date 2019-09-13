Посол ЕС призвал блок усилить сотрудничество с РФ в ряде сфер - СМИ

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер призвал к расширению взаимодействия с Россией в таких областях, как мобильная связь 5G и защитa персональных данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Эдерер призывает "прагматично" двигаться к "усиленной координации" с Россией для борьбы с "евразийской конкуренцией", поскольку влияние Китая в этом регионе растет, говорится во внутренней дипломатической записке ЕС, написанной им.

Эдерер утверждает, что его идеи могут быть реализованы "без всякого всестороннего политического партнерства".

"ЕС может потерять все, игнорируя тектонические стратегические сдвиги в Евразии", - говорится в документе, датированном 3 сентября и адресованном директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних действий, а также управляющему службы по Европе и Центральной Азии.

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"Выборочное сотрудничество не только с Китаем, но и с Россией, - необходимое условие быть частью игры".

Господин Эдерер - один из самых высоких послов ЕС - говорит, что идеи являются ответом на просьбу к его делегации проконсультироваться с "заинтересованными сторонами ЕС" и сообщить о том, как взаимодействовать с Россией, "учитывая политическую среду, но также естественное значение России для связи между ЕС и Азией".

Дипломаты говорят, что доклад еще не обсуждался. В документе Эдерер предлагает пять сфер сотрудничества с РФ - Арктика, цифровые технологии, Евразийский экономический союз, региональная инфраструктура и общая политика "Северного измерения" между ЕС, Россией, Норвегией и Исландией - для "эффективного взаимодействия по конкретным, технических вопросам" с Россией.

Цель состоит в том, чтобы создать "основу для обмена с Россией в интересах ЕС" с участием европейских бизнесменов и представителей комиссий парламента.

В России существуют "возможности" для таких европейских компаний, как Nokia и Ericsson, говорится в документе. Отмечается, что китайский Huawei "увеличивает свою популярность на российском рынке телекоммуникаций", арендуя большие мощности в российских центрах обработки данных и подписывая соглашение о развитии 5G с российской МТС.

Члены ЕС Польша, Литва, Латвия и Эстония - которые имеют границу с российской территорией - недовольны прогрессом в переговорах с Москвой по координации распределения частот для сетей 5G, добавляется в документе. Эдерер говорит, что Россия заинтересована в "обмене мнениями" с ЕС по "конфиденциальности в цифровом мире".

В докладе подчеркивается спрос в России на товары компаний ЕС, например, подвижной состав для новых скоростных железнодорожных линий, где китайские корпорации будут конкурировать с такими предприятиями ЕС, как Alstom и Siemens.

Эдерер также обращает внимание на потенциальные возможности для компаний ЕС в Арктике, отмечая, что российские энергетические компании "Новатэк" и "Росатом" будут крупными инвесторами в морские портовые мощности, транспортные мощности, терминалы СПГ и т.п.".